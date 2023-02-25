Китай хоче грати глобально

Однак поки що я до цього ставлюся скептично. Китай набагато більше втрачає, ніж набуває у разі постачань зброї.

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Схоже, що це бажання "показати зуби" у відповідь на підвищення американської активності щодо Тайваню – збільшення навчань, постачань тощо. Типово в дусі китайської ментальності: якщо нам десь створюють проблеми, то ми будемо також їх створювати, але в іншому місці – асиметрично.

Показати зуби – ще не значить кусатися. Однак усе це демонструє, наскільки геополітика починає впливати на нашу війну з Росією.

Китайський "мирний план", тільки-но оприлюднений міністерством закордонних справ Китаю, ще одне підтвердження тому. Цей дуже обережний текст, в якому розставлено чимало пасток, не про зміст.

Китайці прекрасно знають, що він неприйнятний ні для нас, ні для Заходу, ані для Росії. Цей план – заява про бажання стати "гравцем", який готовий і хоче глобально "грати". І це серйозна заявка.