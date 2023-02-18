Об этом для 24 Канала рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

К теме Война аэростатов и шпиономания: чем завершится воздушное сражение между США и Китаем

"Американская дипломатия работает не так. Не думаю, что для переноса визита Блинкена нужно было искать качество воздушных зондов, сбивать их. Отношения Китая и США в значительной степени зависят от того, как завершится война в Украине", – отметил Рыбачук.

Обратите внимание – Олег Рыбачук о взаимодействии Китая и России: смотрите видео

Китай считает Запад врагом

По словам эксперта, сейчас проходят мощные геополитические процессы. Он сказал, что все зависит от ответа Запада на агрессию России и будет ли он решительным.

"В прессе были заявления, что американские военачальники призывают военных США готовиться к тому, что будет война в 2025 году. Это ужасный сценарий, но просчитывают разные варианты. Однако самое понятное из них, это то, что Си Цзиньпин очень внимательно следит за единством Запада" , – рассказал Рыбачук.

Он считает, что Владимир Путин и Си Цзиньпин очень похожи политики. По мнению Рыбачука, для них экономика не играет определяющей роли, потому что Путин потратил за год на войну то, что Россия до этого отстроила.

Когда с вами анализировали, тоже считали, что Китай считает деньги, а теперь знаем, что для Си Цзиньпина идеология не менее важна. Он разделяет мнение Путина. То есть, считает, что Запад является врагом. И если Запад продемонстрирует силу по отношению к Путину, то вековая мечта Си Цзиньпина о Тайване тоже станет невыполнимой, – сказал Рыбачук.

США будут убеждать Китай

Джо Байден планирует поговорить с китайским лидером по телефону. Американский президент считает, что последнее, чего хочет Си Цзиньпин, – это разорвать отношения с США. Рыбачук считает, что это может быть предупреждением для Китая, если продолжит поддерживать Россию.

"Ряд военно-аналитических центров говорили, что Китай начал значительно активнее содействовать России технологиями. Очень странной была информация, о том, что Китай закупил иранские дроны. Зачем Китаю эти дроны, если свое производство у него гораздо совершеннее. Очевидно, что речь идет о попытку Китая поставлять их в Россию", – рассказал эксперт.

Кстати говоря Партнеры, но не союзники, – Климкин объяснил отношение Китая к России и Ирану

Он отметил, что политические симпатии Китая были давно понятны, но сейчас пытается перейти границу, где можно поставлять России стратегически важные товары и оружие.

"Наверное, одна из тем разговора с Байденом будет о Тайване. О России там будет много разговоров. Также будет о влиянии Китая на Северную Корею. США будут убеждать Китай не вставать в ряды стран-террористов, против которых работают мощные санкции", – добавил Рыбачук.