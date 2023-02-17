Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин. По его словам, Китай не стал в войне на сторону Ирана, Беларуси и России, но они нужны ему как партнеры.

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Китай понимает, что возможно противостояние с Западом

Павел Климкин убежден, что Китай строит вокруг себя геополитическую зону, где ему потребуются как Россия, так и Иран. Китайское руководство понимает, что по всей вероятности, в 21 веке произойдет противостояние между Западом и Востоком, а сам Китай мечтает "возглавить" Восток.

По словам эксминистра МИД, Китай рассматривает Россию и Иран как младших партнеров, а взаимозависимость этих стран одна от другой только растет. Особенно возрастает зависимость России от Китая и наоборот.

Павел Климкин назвал причину партнерства Китая с Ираном и Россией: смотрите видео

Политик отметил начало Мюнхенской конференции, на которую должен прибыть представитель Китая. Главной интригой для Павла Климкина является поездка китайского дипломата в Москву после Мюнхенской конференции. Он обьяснил, что такая поездка запланирована, но прежде дипломат еще должен поехать в Венгрию. Ожидается, что по результатам поездки в Европу у Китая появится скоординированная позиция.

Пока Китай заинтересован в том, что он имеет Иран и Россию как младших партнеров и большую зависимость России и Ирана от Китая, а сейчас и Китай фундаментально зависит от России в поставках нефти и газа. Сейчас потоки после ограничения цен и эмбарго переориентируются,

– сказал Климкин.

Экс-министр считает, что Китаю не нужна нестабильная Россия, потому что тогда обрушатся все поставки.

Как Китай подыгрывает России