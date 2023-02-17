Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, Китай не став у війні на бік Ірану, Білорусі та Росії, але вони потрібні йому як партнери.

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Китай розуміє, що може бути протистояння із Заходом

Павло Клімкін переконаний, що Китай будує навколо себе геополітичну зону, де йому будуть потрібні як Росія, так і Іран. Китайське керівництво розуміє, що цілком ймовірно, що у 21 столітті відбудеться протистояння між Заходом і Сходом, а сам Китай мріє "очолити" Схід.

За словами ексміністра МЗС, Китай розглядає Росію та Іран як молодших партнерів, а взаємозалежність цих країн одна від одної лише зростає. Особливо зростає залежність Росії від Китаю та навпаки.

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Політик відзначив початок Мюнхенської конференції, на яку мав прибути представник Китаю. Головною інтригою для Павла Клімкіна є поїздка китайського дипломата до Москви після Мюнхенської конференції. Він пояснив, що така поїздка запланована, але перед тим дипломат ще має поїхати в Угорщину. Очікується, що за результатами поїзди в Європу, у Китаю з'явиться скоординована позиція.

Поки що Китай зацікавлений в тому, що він має Іран та Росію як молодших партнерів, а вони залежать від Китаю. Зараз і Китай фундаментально залежить від Росії у постачанні нафти й газу. Потоки зараз після обмеження цін та ембарго переорієнтовуються,

– сказав Клімкін.

Ексміністр вважаю, що Китаю непотрібна нестабільна Росія, бо тоді обваляться всі постачання.

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