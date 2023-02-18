Про це для 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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"Американська дипломатія працює не так. Не думаю, що для перенесення візиту Блінкена треба було шукати якість повітряні зонди, збивати їх. Відносини Китаю і США значною мірою залежать від того, як завершиться війна в Україні", – зазначив Рибачук.

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Китай вважає Захід ворогом

За словами експерта, зараз відбуваються потужні геополітичні процеси. Він сказав, що все залежить від відповіді Заходу на агресію Росії й чи буде вона рішучою.

"У пресі були заяви, що американські воєначальники закликають військових США готуватися до того, що буде війна у 2025 році. Це жахливий сценарій, але прораховують різні варіанти. Однак найзрозуміліше з них, це те, що Сі Цзіньпін дуже уважно стежить за єдністю Заходу", – розповів Рибачук.

Він вважає, що Владімір Путін і Сі Цзіньпін дуже схожі політики. На думку Рибачука, для них економіка не грає визначальну роль, бо Путін витратив на війну за рік те, що Росія до того відбудувала.

Коли з вами аналізували, то теж вважали, що Китай рахує гроші, а тепер знаємо, що для Сі Цзіньпіна ідеологія не менш важлива. Він поділяє думку Путіна. Тобто вважає, що Захід є ворогом. І якщо Захід продемонструє силу у стосунку до Путіна, то віковічна мрія Сі Цзіньпіна про Тайвань теж стане нездійсненною, – сказав Рибачук.

США переконуватимуть Китай

Джо Байден планує поговорити з китайським лідером телефоном. Американський президент вважає, що останнє, чого хоче Сі Цзіньпін – це розірвати відносини зі США. Рибачук вважає, що це може бути попередженням для Китаю, якщо той продовжить підтримувати Росію.

"Ряд військово-аналітичних центрів говорили, що Китай почав значно активніше сприяти Росії технологіями. Дуже дивною була інформація, про те, що Китай закупив іранські дрони. Навіщо Китаю ці дрони, якщо своє виробництво в нього значно досконаліше. Очевидно, що мова йде про спробу Китаю постачати їх в Росію", – розповів експерт.

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Він зазначив, що політичні симпатії Китаю були давно зрозумілі, але він зараз намагається перейти межу, де можна постачати Росії стратегічно важливі товари та зброю.

"Напевно, одна з тем розмови з Байденом буде про Тайвань. Про Росію там буде багато розмов. Також буде про вплив Китаю на Північну Корею. США переконуватимуть Китай не ставати в лави країн-терористів, проти яких працюють потужні санкції", – додав Рибачук.