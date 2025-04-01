Украина точно не поддержит предложение Китая о посредничестве. Как пояснил 24 Каналу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, эту страну нельзя назвать нейтральной.

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Китай сменил стратегию

Пекин не может обеспечить нейтральность своей позиции и не подыгрывать российской стороне. Китайцы откровенно сказали, что являются партнерами и друзьями с россиянами, поэтому надеяться на беспристрастность не приходится. А именно она является необходимой, чтобы выступать модератором.

Важная вещь заключается в том, что в Китае наконец отказались от собственной "формулы мира". Долгое время они настаивали на своем сценарии урегулирования войны, который разработали вместе с Бразилией еще в 2023 году. Тогда эти страны также хотели стать посредниками в российской агрессии против Украины.

Сейчас они уже отошли от этой формулы и готовы просто быть площадкой для прямых переговоров Киева и Москвы. Надо заметить, что по меньшей мере их стратегия изменилась,

– подчеркнул Александр Краев.

Почему Китай озвучил предложение именно сейчас

Интересно, что США не слишком активно реагируют на такие заявления. Администрацию Дональда Трампа не слишком интересуют внутренние кризисы Китая. К тому же американцы пытаются перекрывать их собственными провокационными внешнеполитическими активностями, например, с Гренландией или выселением мигрантов.

Пока Трамп сконцентрирован исключительно на российско-украинском треке. Он не видит других, дополнительных плоскостей. Не говорит о санкциях против Китая, о расширении давления на Пекин, чтобы заставить Москву на переговоры,

– заметил Александр Краев.

Китай, увидев отсутствие прямого давления на себя, увидев невозможность администрации Трампа быстро достичь результатов, и пассивность самой России в переговорах – понял, что это его время. Пекин решил показать себя как альтернативу тому, что происходит.