Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа". По его словам, одной из целей визита Си Цзиньпиня в Россию – расширение сотрудничества с Россией.
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Китай и дальше будет преследовать расширение сотрудничества во всех сферах без исключения. Но в целом о последствиях переговоров будем говорить уже позже,
– отметил Клочок.
Будет ли Китай поддерживать Россию в войне
Как подчеркнул Клочок, сейчас нет оснований говорить, что Китай будет поддерживать Россию в войне. У них совсем другие цели. Сейчас самое важное для Пекина – прекращение горячей фазы войны. Они желают расширять сотрудничество.
Им необходимо расширение товарного обращения, увеличение поставок энергоресурсов, инвестиционных проектов в энергетической сфере. Для Китая очень важна стабилизация ситуации,
– рассказал Клочок.
Конечно, цели Владимира Путина несколько отличны. Он ожидает помощи Китая, чтобы победить в войне. А после осознания, что Россия не может преодолеть Украину, в Пекине опасаются санкций, которые может ввести Запад в случае помощи.
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Клочок не исключает, что между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпинем еще на G20 могли быть сформированы определенные договоренности, касающиеся завершения войны России против Украины. Поэтому не следует исключать, что Си может попытаться повлиять на Путина, чтобы тот подумывал о прекращении войны.
Си Цзиньпин приехал в Россию: коротко
- 20 марта в Кремле состоялась неофициальная встреча главы КНР СИ Цзиньпиня и российского диктатора Владимира Путина. Там они нахваливали друг друга.
- Известно, что вопрос войны в Украине Си и Путин обсудят 21 марта.
- Кроме того, по данным издания New York Times, Китай с начала полномасштабного вторжения продавал России беспилотники и запчасти к ним. Общая сумма составила 12 миллионов долларов. Об этом анонимно сообщили собеседники в двух китайских компаниях-производителях дронов и чиновники США.