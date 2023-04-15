Такой тезис 24 Каналу прокомментировал политолог Андрей Вигиринский. Он заявил, что это больше, чем "ноль". Условно, в случае конфликта с Китаем, на стороне США могут быть Австралия, Южная Корея и флот Великобритании. В поддержку хотят привлечь и ЕС, но некоторые западные лидеры этого пытаются избегать. Отметим, что для проверки флота страна-агрессор привлекла весь экипаж.

Смотрите также Решающими станут выборы: политолог объяснил, когда Китай может начать вторжение на Тайвань

"Это больше, чем "ноль". Мы говорим о том, что Китай пока имеет определенное отставание от военно-морских сил США. А это отставание, по крайней мере, по количеству, может компенсировать другой союзник, который у них есть. По большому счету – Россия", – заявил политолог.

По его мнению, это демонстрационные и политические учения. Ведь они проходят фактически через неделю после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление.

"О том, что он хотел бы, чтобы ЕС выработал самостоятельную политику, не был интегрирован или вовлечен в потенциальный конфликт США с Китаем на фоне, непосредственно, Тайваня", – рассказал он.

А этот конфликт может перерасти в военный.

Может ли Россия стать союзником КНР в потенциальной войне против США: смотрите видео

Россия может стать союзником КНР

"То есть, союзник США, Франция, говорит о том, что "мы не готовы или мы не хотим быть вовлечены в конфликт". Союзник Китая, Россия, говорит: "Смотрите, мы готовы. Учения, возможные угрозы, мы отдаем себе отчет, что угрозы везде", – отметил он.

Мол, так Россия как "надежный партнер" переводит в боевую готовность флот и предпринимает организационные меры для того, чтобы продемонстрировать, что согласно концепции внешней политики она готова оказать помощь "дружественным странам".

"Интересная формулировка в концепции: "Предоставить тем нашим партнерам, которые хоть и не признаны на международном уровне, любой вид помощи ради обеспечения их суверенитета". Там, в принципе, с привязкой к Абхазии это было написано, но все же таки", – добавил Андрей Вигиринский.

Так Россия говорит, что у нее есть военная способность и что она готова помочь "дружественным" к ней странам или тем, которых она называет "дружественными".

Мы готовы эту военную способность, эту силу и капитал, который у нас есть, потому что он оказывается действенным, применять в вашу пользу в противостоянии общему врагу". Даже не врагу – "ради достижения наших единых общих целей в упорядочении мира",

– заявил он.

По мнению политолога, эта демонстрация – это, фактически, "игра на противоположностях".

"С одной стороны, у США ненадежные партнеры, такие как Франция, выражающие сомнения, отсутствие желания участвовать в военных кампаниях", – отметил он.

А в противоположность, у Китая есть "надежный партнер" – Россия, которая готова принять участие своим флотом.

Способен ли российский флот

Вигиринский отметил, что по данным корпорации RAND, сухопутные войска страны-агрессора истощены, имеют потери, и их нужно восстанавливать годами.

"Но одновременно, у России есть авиация, есть военно-морской флот, который не привлечен к войне на территории Украины и не понес вреда", – сказал политолог.

Он предположил, что если Тихоокеанский флот страны-агрессора не участвует в российско-украинской войне, то он может быть одним из партнеров Китая.

В потенциальном гипотетическом конфликте, который может возникнуть с Соединенными Штатами. США теперь должны оценивать, их разведки, способность уже объединенных сил в возможном конфликте за Тайвань,

– подытожил политолог.

Что известно об учениях Тихоокеанского флота России