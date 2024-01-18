Об этом 24 Каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Китаю сейчас не нужны встречи по украинской формуле мира.

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Что означает поведение Китая

Рыбачук отметил, что демократический лагерь ослабевает. Китай пристально следит за происходящим в Белом доме и тем, как силы демократии ведут себя по отношению к России.

Китай становится более наглым. Влияние России повышается,

– сказал Рыбачук.

По его словам, Путин хочет показать Китаю, что с демократами можно справиться, потому что они боятся столкновения. А Пекин получает очевидную выгоду от войны в Украине, поскольку максимально использует Россию.

Кроме того, отметил он, у них с Путиным одинаковые взгляды и цели. Все симпатии Си Цзиньпина будут на стороне Кремля. Однако это может измениться, если Запад объединится и продемонстрирует силу, в результате чего Путин будет разбит.

Какой замысел Китая

Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" пояснил, что Путин хочет навязать миру мнение, что не США, а сильные страны с ядерным оружием будут определять повестку дня. Путин хочет с Китаем сделать такой альянс.

По его словам, Путин сейчас на ролях младшего брата, однако Китай набирает мощь и терпеливо формирует свой блок. Этим объясняется нынешнее поведение Пекина, сейчас он выжидает.

Они (китайцы – 24 Канал) с Путиным в одной лодке,

– заявил Рыбачук.

Поэтому, добавил он, Китаю не нужны сейчас встречи по украинской формуле мира. Вероятно, что и Россия приложила определенные усилия. Маловероятно, что Пекин присоединится к саммиту мира, который должен пройти в Швейцарии.

Украинская формула мира: что известно