Об этом 24 Каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Китаю сейчас не нужны встречи по украинской формуле мира.
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Что означает поведение Китая
Рыбачук отметил, что демократический лагерь ослабевает. Китай пристально следит за происходящим в Белом доме и тем, как силы демократии ведут себя по отношению к России.
Китай становится более наглым. Влияние России повышается,
– сказал Рыбачук.
По его словам, Путин хочет показать Китаю, что с демократами можно справиться, потому что они боятся столкновения. А Пекин получает очевидную выгоду от войны в Украине, поскольку максимально использует Россию.
Кроме того, отметил он, у них с Путиным одинаковые взгляды и цели. Все симпатии Си Цзиньпина будут на стороне Кремля. Однако это может измениться, если Запад объединится и продемонстрирует силу, в результате чего Путин будет разбит.
Какой замысел Китая
Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" пояснил, что Путин хочет навязать миру мнение, что не США, а сильные страны с ядерным оружием будут определять повестку дня. Путин хочет с Китаем сделать такой альянс.
По его словам, Путин сейчас на ролях младшего брата, однако Китай набирает мощь и терпеливо формирует свой блок. Этим объясняется нынешнее поведение Пекина, сейчас он выжидает.
Они (китайцы – 24 Канал) с Путиным в одной лодке,
– заявил Рыбачук.
Поэтому, добавил он, Китаю не нужны сейчас встречи по украинской формуле мира. Вероятно, что и Россия приложила определенные усилия. Маловероятно, что Пекин присоединится к саммиту мира, который должен пройти в Швейцарии.
Украинская формула мира: что известно
- В Давосе 14 января состоялась встреча по украинской формуле мира. Союзники еще раз подтвердили приверженность "10 пунктам" мирного плана Украины. Наши партнеры подтвердили намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
- Впервые в обсуждении украинской формулы мира принял участие Израиль. Эту страну на встрече в Давосе представлял заместитель председателя Совета национальной безопасности.
- Швейцария готова организовать следующий саммит лидеров государств по формуле мира президента Владимира Зеленского. Глава украинского государства назвал страны, которые Киев хотел бы привлечь для участия в саммите.