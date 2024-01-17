Так, в СМИ отметили, что перед началом форума в швейцарском Давосе Киев рассчитывал, что представителей Китая удастся привлечь к встрече по формуле мира, а президенту Зеленскому провести переговоры с премьером Китая Ли Цяном. В то же время ни то, ни другое не произошло из-за противоречивой позиции Пекина.

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Российский след

Журналисты, ссылаясь на анонимные источники среди высокопоставленных чиновников США, подчеркнули, что уклонение Китая от встречи с Зеленским и его делегацией – признак того, что он не планирует помогать в разрешении вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Более того, такое поведение Пекина наталкивает на мысль, что он принял сторону России, которой уже поставляет товары военного назначения.

По сообщению медиа, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече в рамках форума в Давосе. Таким образом, он якобы отреагировал на призыв России прекратить дипломатические связи с Украиной.

Украинская сторона сообщила, что переговоры с китайцами не были предусмотрены по расписанию, и о них якобы никто ни у кого не просил.

В ЕС заявляли, что встреча Ли и Зеленского на полях форума была бы положительным шагом.

Зеленский ответил, почему не встретился с Ли

Во время общения с журналистами у Зеленского поинтересовались, почему встречи с китайской стороной так и не состоялось.

Я не встречался с китайцами, потому что здесь нет лидера Китая. Здесь есть премьер. И тогда наш премьер может встретиться с китайским. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения... Мне не нужны какие-либо диалоги, мне нужны важные решения от лидеров, имеющих право и принимающих эти решения,

– заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине следует продвигаться к реализации формулы мира. Он напомнил, что уже разговаривал с Си и выразил надежду, что общение между странами продолжится.

Швейцария готова провести саммит мира