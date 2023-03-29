Об этом в эфире 24 Канала предположил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он объяснил возможные последствия этого "ядерного шантажа" для Запада и непосредственно Украины.

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Гибридная операция

Михаил Самусь использует слово "гибридная", потому что считает, что в России и так достаточно ядерного оружия на европейских территориях, которое она может применить. А вот заявление о размещении ее в Беларуси имеет другой аспект – Россия пытается действовать зеркально. Мол, США размещают свое оружие в Европе, почему Россия не может этого сделать в Беларуси – стране-союзнице и наращивать напряжение.

"Я думаю, они будут пытаться организовать в Европе через агентуру антиядерную истерию, которая была в 80-х годах. Тогда через спецслужбы было организовано мощное протестное движение против размещения ядерного оружия в Европе", – сказал спикер.

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Вероятные последствия

Россия не добилась успехов в энергетическом шантаже, считает военный эксперт. Европа модернизировала свои энергетические сферы, Украина не подчинилась ударам. Поэтому Путин снова достал свою "ядерную палку", чтобы махать ею перед Западом.

Таким образом, Россия хочет заставить европейцев прекратить нам помогать. Может давить на Украину, чтобы мы соглашались на условия страны-агрессора, чтобы не допустить ядерной катастрофы,

– отметил он.

Позиция Китая

Китай формально против ядерного оружия, но пока сохраняет тишину, отмечает Михаил Самусь. Он предполагает, что этот вопрос обсуждался на встрече Си Цзиньпина и Путина в России. Китай может пойти вопреки своим интересам, чтобы ослабить Запад.

"Китай постоянно говорит, что поставки оружия Украине – раздувание конфликта. Он связывает это с тайваньским вопросом", – отметил военный эксперт.

Вероятно, Китай может выступить на Совбезе ООН, когда будет обсуждаться данный вопрос. Михаил Самусь предположил позицию Поднебесной, мол, Запад поставляет оружие и таким образом раздувает конфликт. Китай же призывает к миру, переговорам и тогда Россия может отказаться от идеи размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

"Я считаю, это такая синхронизированная операция между Россией и Китаем, когда они пытаются ослабить Запад, заставить отказаться от помощи Украине и таким образом проиграть эту ситуацию. То есть, заставить Украину подписать договор с Россией, пойти на уступки", – резюмировал он.

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