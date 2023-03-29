Про це в ефірі 24 Каналу припустив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він пояснив ймовірні наслідки цього "ядерного шантажу" для Заходу та безпосередньо України.

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Гібридна операція

Михайло Самусь використовує слово "гібридна", бо вважає, що в Росії і так достатньо ядерної зброї на європейських теренах, яку вона може застосувати. А от заява про розміщення її в Білорусі має інший аспект – Росія намагається діяти дзеркально. Мовляв, США розміщують свою зброю в Європі, то чому Росія не може цього зробити в Білорусі – країні-союзниці і нарощувати напругу.

"Я думаю, вони намагатимуться організувати в Європі через агентуру антиядерну істерію, яка була у 80-х роках. Тоді через спецслужби було організовано потужний протестний рух проти розміщення ядерної зброї в Європі", – сказав спікер.

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Ймовірні наслідки

Росія не досягла успіхів в енергетичному шантажі, вважає військовий експерт. Європа модернізувала свої енергетичні сфери, Україна не підкорилася ударам. Тому Путін знову дістав свою "ядерну палицю", аби махати нею перед Заходом.

Таким чином Росія хоче примусити європейців припинити нам допомагати. Може тиснути на Україну, аби ми погоджувалися на умови країни-агресорки, щоб не допустити ядерної катастрофи,

– відзначив він.

Позиція Китаю

Китай формально проти ядерної зброї, але поки він зберігає тишу, зазначає Михайло Самусь. Він припускає, що це питання обговорювалося під час зустрічі Сі Цзіньпіна та Путіна в Росії. Китай може піти всупереч своїм інтересам, щоб послабити Захід.

"Китай постійно говорить, що поставки зброї Україні – роздмухування конфлікту. Він пов’язує це з тайванським питанням", – зазначив військовий експерт.

Ймовірно, Китай може виступити на Радбезі ООН, коли обговорюватиметься дане питання. Михайло Самусь окреслив позицію Піднебесної, мовляв Захід постачає зброю і таким чином роздмухує конфлікт. А Китай закликає до миру, перемовин і тоді Росія може відмовитися від ідеї розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

"Я вважаю, це така синхронізована операція між Росією та Китаєм, коли вони намагаються послабити Захід, примусити відмовитися від допомоги Україні і таким чином програти цю ситуацію. Тобто примусити Україну підписати договір з Росією, піти на поступки", – резюмував він.

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