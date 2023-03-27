Навіщо Росії ядерна зброя у Білорусі

По-перше, це сигнал Заходу, що Білорусь – це територія автократії, яка "підпорядкована" Росії.

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Будь-які спроби демократичних рухів у Білорусі можуть призвести до ядерної дестабілізації. "Не чіпайте Білорусь, ми будемо захищати нашу територію на будь-який кшталт", – такий зміст цього кроку.

По-друге, тактична ядерна зброя завжди розглядалася Кремлем як "відповідь" на конвенційний потенціал НАТО. А тепер очевидно, що він в рази більший за російський. Росія фактично визнає це і каже, що покладається на ядерну відповідь.

І нарешті, по-третє. Росія хоче тримати нас під постійним ядерним тиском і зробити для нас її стримування більш складним викликом.

Додаткові санкції будуть правильною, але принципово недостатньою відповіддю. НАТО потрібна нова концепція стримування Росії і її президента Владіміра Путіна, потрібна сміливість на Вільнюському саміті НАТО заявити це. І зробити нас – Україну – частиною цієї стратегії.