Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний. За його словами, Північноатлантичний альянс все усвідомлює та у відповідь починає показувати "ясна, в яких ростуть зуби".

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Чому Путін знову лякає ядерною зброєю

Лісний зазначив, що цього разу Путін вчинив дуже цинічно – підставив Лукашенка. Тому що поява ядерної зброї на території Білорусі є прямою загрозою цій державі.

Він зауважив, що Росія не усвідомлює, що воює не лише з військовими. І коли вона рахує наші сили, то вимірює їх у майже мільйон осіб. Але, якщо до кожного бійця додати волонтера, родича та близьку людину – тобто народ, якого в Росії немає, то виходить, що окупанти воюють із усім українським народом.

Тому вони бісяться та розповідають, що вони то з НАТО (воюють – 24 Канал), то не з НАТО. Тепер вони знову хочуть втягнути ще й Захід у це,

– сказав Лісний.

Тепер, за його словами, ворог заявляє про намір поставити ядерну зброю на кордоні з НАТО. А Лукашенко став заручником геополітичних ігор.

Лісний про нові ядерні погрози Путіна: дивіться відео

Як відреагує Захід

Політолог вважає, що Захід не відреагує так, як того хоче Путін. Кремлівський диктатор прагне лякати. І ядерними погрозами Путін уже настільки дістав Захід, що його невдовзі мають за це покарати. До того ж уже є ордер на арешт глави Кремля.

Я думаю, що він начуватися повинен зараз дуже серйозно, тому що так Захід не переламати насправді,

– наголосив Лісний.

Він нагадав, що нещодавно Сі Цзіньпін приїжджав у Росію дивитися на свої володіння, а Путін кланявся йому. Тоді ж вони заявили про недопустимість ядерної війни.

Щойно імператор за двері – товариш Путін знову за свою іграшку,

– зауважив політолог.

Тобто, наголосив він, глава Кремля вирішив знову лякати НАТО. Альянс же все усвідомлює та у відповідь починає показувати "ясна, в яких ростуть зуби".

Тобто НАТО не реагує на ультиматуми Путіна, як раніше. До того ж Альянс має канали, через які може передати російському диктатору дуже зрозумілі сигнали. І зараз має бути якась реакція – або йому дадуть публічного ляпаса, або не публічно все доступно пояснять.

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