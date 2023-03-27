Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лисный. По его словам, Североатлантический альянс все осознает и в ответ начинает показывать "десну, в которой растут зубы".

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Почему Путин снова пугает ядерным оружием

Лисный отметил, что в этот раз Путин поступил очень цинично – подставил Лукашенко. Потому что появление ядерного оружия на территории Беларуси является прямой угрозой этому государству.

Он отметил, что Россия не осознает, что воюет не только с военными. И когда она считает наши силы, то измеряет их почти в миллион человек. Но если к каждому бойцу добавить волонтера, родственника и близкого человека – то есть народ, которого в России нет, то получается, что оккупанты воюют со всем украинским народом.

Поэтому они боятся и рассказывают, что они то с НАТО (воюют – 24 Канал), то не с НАТО. Теперь они снова хотят втянуть еще и Запад в это,

– сказал Лисный.

Теперь, по его словам, враг заявляет о намерении поставить ядерное оружие на границе с НАТО. Лукашенко же стал заложником геополитических игр.

Лисный о новых ядерных угрозах Путина: смотрите видео

Как отреагирует Запад

Политолог считает, что Запад не отреагирует так, как того хочет Путин. Кремлевский диктатор стремится пугать. И ядерными угрозами Путин уже настолько достал Запад, что его вскоре должны за это наказать. К тому же, уже есть ордер на арест главы Кремля.

Я думаю, что он должен ждать расплаты сейчас очень серьезно, потому что так Запад не переломить на самом деле,

– подчеркнул Лисный.

Он напомнил, что недавно Си Цзиньпин приезжал в Россию смотреть на свои владения, а Путин поклонялся ему. Тогда же они заявили о недопустимости ядерной войны.

Как только император за дверь – товарищ Путин снова за свою игрушку,

– заметил политолог.

То есть, подчеркнул он, глава Кремля решил снова пугать НАТО. Альянс же все осознает и в ответ начинает показывать "десна, в которых растут зубы".

То есть, НАТО не реагирует на ультиматумы Путина, как раньше. К тому же у Запада каналы, по которым может передать российскому диктатору очень понятные сигналы. И сейчас должна быть какая-то реакция – либо ему дадут публичную оплеуху, либо не публично все доступно объяснят.

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