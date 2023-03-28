Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Тим часом у Білорусі заявляють, що розміщення російської ядерної зброї на території їхньої країни – це "дії у відповідь".

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Реакція Китаю

Саакян зазначив, що Путін реаліст і мислить категоріями "місяців". Тому його крок щодо ядерки в Білорусі адресований саме Китаю. Сі з Москви поїхав, отримавши те, що хотів, а ось Путін бажаного не отримав. На мирні перемовини Китай відмовився Україну вмовляти, зброю Пекін Москві не дав.

Китай завершив цю зустріч рівно тим, що залишив Росію ослабленою, і він зацікавлений у цьому. Звісно, Путіну це не дуже подобається. Стандартна модель його поведінки – це підняття ставок і шантаж. Він весь час це робив з Заходом, а Захід першим відводив очі, і відповідно Путіну вдавалось упродовж десятиліть діяти саме так,

– зауважив політолог.

Він додав, що так Росія ніби зробила крок у протистоянні Китаю з США замість Пекіну. Тепер Захід може зробити крок у відповідь і надати атомні підводні човни з ядерною зброєю Австралії чи Південній Кореї, а це, звісно, не на користь Китаю.

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Реакція Заходу

За словами політолога, Захід же вже розуміє, що в Путіна закінчились "фокуси", тому й не реагує на ядерку в Білорусі. У Калінінградській області й без того була ядерна зброя. У Росії так само є ракети повітряного базування, які можуть нанести удар з повітряного простору Білорусі.

"Летять ці ракети й 1500 кілометрів. Росія ж призупинила свою участь у договорі про СНО. Тобто, вони сказали тим самим, кому винні, тим пробачили. У Росії є флот у Балтійському морі, в Тихому океані, де є ядерна зброя. Тобто, ядерка в Білорусі у воєнному плані нічого не змінює", – наголосив Саакян.

Як він зазначив, Китай чітко заявив, що 5 країн проти того, щоб ядерна зброя поширювалась. П'ять країн – це "країни ядерного клубу" мінус Росія. Тобто, в цьому питанні Китай стає на бік Заходу. Він розуміє, що не можна дозволити поширення ядерної зброї в інших країнах, бо це підриває статус Пекіна.

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