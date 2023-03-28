Про це 24 Каналу розповів американський політик Юрій Рашкін. За його словами, Росія дійсно недолюблює країни НАТО. Але Альянс – це оборонна організація, яку створили на протидію СРСР.
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Зараз Росія намагається відновити СРСР чи навіть цілу імперію. Їм явно не подобається НАТО, але нічого зробити з ним вони не можуть, окрім втручання в демократичний процес, отруєння політиків та вкидання дивних заяв через ЗМІ.
Росія постійно повторює свій ядерний шантаж
Як наголосив Рашкін, в переконаннях завжди є низка складових – логіка, аргументи, особистий авторитет людини, яка про щось розповідає. З першими двома в росіян є проблеми, тому вони вирішили кожного разу міняти спікера, який говоритиме про те, як ядерна зброя знищить Захід.
Дивіться розмову Овдієнка з Рашкіним на ютубі 24 Каналу
Насправді взагалі незрозуміло, що з їхнім ядерним арсеналом. Однак звичайні росіяни сліпо вірять в те, що їм подають в засобах масової інформації,
– зауважив Рашкін.
Росія збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі
- 25 березня російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. Вона не передасть її в підпорядкування Лукашенку, а просто розмістить.
- Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, що так Путін підіймає ставки. Однак про переміщення самої ядерної зброї наразі не йдеться.
- До 1 липня в Білорусі мають завершити будування сховища. А секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Москва намагається дестабілізувати ситуацію в Білорусі.