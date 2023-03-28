Про це 24 Каналу розповів американський політик Юрій Рашкін. За його словами, Росія дійсно недолюблює країни НАТО. Але Альянс – це оборонна організація, яку створили на протидію СРСР.

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Зараз Росія намагається відновити СРСР чи навіть цілу імперію. Їм явно не подобається НАТО, але нічого зробити з ним вони не можуть, окрім втручання в демократичний процес, отруєння політиків та вкидання дивних заяв через ЗМІ.

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Як наголосив Рашкін, в переконаннях завжди є низка складових – логіка, аргументи, особистий авторитет людини, яка про щось розповідає. З першими двома в росіян є проблеми, тому вони вирішили кожного разу міняти спікера, який говоритиме про те, як ядерна зброя знищить Захід.

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Насправді взагалі незрозуміло, що з їхнім ядерним арсеналом. Однак звичайні росіяни сліпо вірять в те, що їм подають в засобах масової інформації,

– зауважив Рашкін.

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