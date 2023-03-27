Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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За його словами, це є нічим іншим як підняттям ставок.

Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в ці ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують,

– сказав Юсов.

На уточнююче запитання, чи відомі українському ГУР факти про пересування ядерної зброї та будування сховищ для її зберігання, Юсов відповів:

"Ця інформація має під собою підстави. І, звичайно, нічого тут непоміченим не може бути під час переміщення ядерного озброєння і будівництва подібних об'єктів".

При цьому представник ГУР назвав поточну ситуацію "жонглюванням словами". Він додав, що про переміщення самої ядерної зброї наразі не мовиться.

Що цьому передувало

Російський президент Владімір Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже протягом тривалого часу нібито просив його про це.

До 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Після цього Україна звинуватила Росію в тому, що вона взяла Білорусь "в ядерні заручники". Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Москва прагне дестабілізувати Білорусь.