Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Смотрите также Блеф и опасная риторика: WP анализирует решение Путина разместить "ядерку" в Беларуси

По его словам, это не что иное как поднятие ставок.

Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в этих ситуациях очень четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют.

– сказал Юсов.

На уточняющий вопрос, известны ли украинскому ГУР факты о передвижении ядерного оружия и строительстве хранилищ для его хранения, Юсов ответил:

"Эта информация имеет под собой основания. И, конечно, ничего здесь незамеченным не может быть во время перемещения ядерного вооружения и строительства подобных объектов".

При этом представитель ГУР назвал текущую ситуацию "жонглированием словами". Он добавил, что о перемещении самого ядерного оружия пока не говорится.

Что этому предшествовало

Российский президент Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, белорусский руководитель Александр Лукашенко уже долгое время якобы просил его об этом.

К 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. После этого Украина обвинила Россию в том, что она взяла Белоруссию "в ядерные заложники". Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Москва стремится дестабилизировать Беларусь