Об этом 24 Каналу рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, заметив, что также надо учитывать роль Китая в вопросе замороженных российских активов. Сейчас страна не имеет здесь инструментов влияния, но сохраняет огромное лобби.

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Влияет ли Китай на Европу и США

Относительно замороженных российских денег, то Китай не имеет инструментов влияния, как таковых. Но по словам Артура Харитонова, у страны есть огромное лобби, друзья в каждой партии, китайские посольства по всему миру, которые являются агентурными базами. Их используют как "черный лоббизм" для достижения целей.

Это могут быть подкупы, шантаж, угрозы, например, тем, что Китай откажется от сотрудничества с Европой. Это не меняет общей конъюнктуры, но дает повод для истерик определенных прокитайских групп, а все они на самом деле являются пророссийскими,

– рассказал Харитонов.

Другой вопрос заключается в том, что Китай не хочет, чтобы Украина имела какие-то преференции, получила что-то в свою пользу. В то же время замороженные активы нам очень нужны, поэтому проводится большая работа, чтобы использовать их именно для нужд Украины.

Соединенные Штаты и Европа такую идею поддерживают, но для Пекина это не выгодно.

Какова роль Китая в украинской формуле мира

Эту ситуацию надо рассматривать до момента звонка Джо Байдена Си Цзиньпину и после. Сейчас Украине стоит внимательно следить за тем, не меняется ли позиция Пекина.

Для Китая не выгодно, чтобы что-то произошло в пользу Украины. Он хочет победы России, но этого не будет, потому что есть Соединенные Штаты, демократия, поэтому Пекину придется самому принимать те или иные решения,

– отметил Артур Харитонов.

Он добавил, что Китай может остановить войну одним звонком Си Цзиньпина к Путину. Поэтому украинская сторона хочет, чтобы страна присутствовала на саммите мира. Также нам выгодно, если Пекин отправит на саммит своего министра иностранных дел Ван И. Это будет свидетельством того, что они готовы что-то делать.

"Очевидно, что в этом процессе Китай будет "адвокатом" России. Он хочет выглядеть медиатором и достигать поражений для Украины. Но в условиях давления, больше не сможет этого делать", – подытожил Харитонов.

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