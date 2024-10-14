Об этом пишет Reuters. Сроки завершения этих военных учений пока неизвестно.

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Китай начал новые военные учения

По заявлению китайского военного командования, учения под названием "Joint Sword-2024B" проходят в Тайваньском проливе, а также в районах к северу, югу и востоку от острова.

Эти учения также служат строгим предупреждением относительно сепаратистских действий сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства,

– говорится в заявлении командования КНР.

Тайвань заявил о китайских авианосцах у острова

На Тайване заявили, что южнее острова плывет авианосная группа Китая. В свою очередь военные КНР опубликовали видео, в котором говорится, что они "готовы к бою".

Тайваньское Минобороны заявило, что группа Военно-морских сил Китая во главе с авианосцем "Ляонин" вошла в воду вблизи канала Баши, соединяющего Южнокитайское море и Тихий океан, а также отделяет остров от Филиппин. Там добавили, что Вооруженные Силы Тайваня внимательно следят за развитием событий и "проявляют должную бдительность".

Напомним, что российские и китайские военно-морские силы провели учения по противолодочной защите. Они проходили в северо-западной части Тихого океана во время совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.