Об этом сообщает Reuters. Учения будут включать организацию противолодочной обороны и спасательные операции на море.

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Россия и Китай усиливают сотрудничество

Военно-морские силы России и Китая начали совместное патрулирование после участия в сентябрьских военно-морских учениях Beibu/Взаимодействие 2024. В рамках патрулирования запланированы различные тренировки и учения по боевой подготовке.

В учениях с российской стороны участвовали большие противолодочные эсминцы Тихоокеанского флота, в частности "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Китай был представлен эсминцами "Xining" и "Wuxi", фрегатом "Liny" и кораблем комплексного обеспечения "Taihu".

Напомним, что Си Цзиньпин поддерживает Владимира Путина и не заинтересован в свержении его режима. Впрочем, часто действия и заявления Китая противоречат друг другу.