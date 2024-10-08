Про це повідомляє Reuters. Навчання будуть містити організацію протичовнової оборони та рятувальні операції на морі.

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Росія та Китай посилюють співпрацю

Військово-морські сили Росії та Китаю розпочали спільне патрулювання після участі у вересневих військово-морських навчаннях Beibu/Взаємодія 2024. В рамках патрулювання заплановано різні тренування та навчання з бойової підготовки.

В навчаннях з російського боку брали участь великі протичовнові есмінці Тихоокеанського флоту, зокрема "Адмірал Пантелєєв" та "Адмірал Трибуц". Китай був представлений есмінцями "Xining" і "Wuxi", фрегатом "Liny" та кораблем комплексного забезпечення "Taihu".

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін підтримує Владіміра Путіна й не зацікавлений у поваленні його режиму. Втім, часто дії та заяви Китаю суперечать одна одній.