Об этом сообщает Министерство обороны Тайваня. При этом типы летательных аппаратов и кораблей не указывают.
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20 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную границу между материком и островом, и вошли в идентификационную зону ПВО Тайваня,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что отдельные из них приблизились к северной оконечности острова, где расположена его столица Тайбэй, на расстояние всего около 100 километров, а другие подлетали к южному побережью Тайваня на менее чем 70 километров.
В минобороны Тайваня заверили, что отслеживали движение воздушных и морских судов НОАК и соответствующим образом реагировали.
За последнюю неделю эти масштабные маневры китайской армии вокруг Тайваня являются уже третьими. Их цель – демонстрация силы и попытки запугать тайваньцев, чтобы заставить их согласиться на установление власти Пекина над островом.