Более 66 военных самолетов Китая совершали полеты над Тайванем. Они попадали в различные зоны противовоздушной обороны острова.
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Где находились самолеты Китая
Более 47 военных самолетов Китая пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и попали в северную, юго-западную и юго-восточную идентификационную зону противовоздушной обороны острова. Вылеты были зафиксированы около 6 утра.
По предварительной информации, в среду вокруг Тайваня работали и семь кораблей ВМС Китая.
Что еще известно о противостоянии Китая и Тайваня
Сейчас Тайвань активно отслеживает активность Китая и уже поставил цели по воздушному патрулированию кораблям ВМС и ракетным системам наземного базирования.
Ранее стало известно о военных учениях вблизи Китая вблизи Тайваня. Тогда китайская сторона сымитировала атаки бомбардировщиками.