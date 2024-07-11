Понад 66 військових літаків Китаю здійснювали польоти над Тайванем. Вони потрапляли у різні зони протиповітряної оборони острова.

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Де перебували літаки Китаю

Понад 47 військових літаків Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки та потрапили в північну, південно-західну і південно-східну ідентифікаційну зону протиповіряної оборони острова. Вильоти були зафіксовані близько до 6 ранку.

За попередньою інформацією, у середу навколо Тайваню працювали і сім кораблів ВМС Китаю.

Що ще відомо про протистояння Китаю та Тайваню

Наразі Тайвань активно відстежує активність Китаю та вже поставив цілі щодо повітряного патрулювання кораблям ВМС і ракетним системам наземного базування.

Довідка. Китай не контролює регіон з 1949 року. Водночас напруження між Пекіном та острівною державою щоразу зростає.

Раніше стало відомо про військові навчання поблизу Китаю поблизу Тайваню. Тоді китайська сторона зімітувала атаки бомбардувальниками.