Понад 66 військових літаків Китаю здійснювали польоти над Тайванем. Вони потрапляли у різні зони протиповітряної оборони острова.
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Де перебували літаки Китаю
Понад 47 військових літаків Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки та потрапили в північну, південно-західну і південно-східну ідентифікаційну зону протиповіряної оборони острова. Вильоти були зафіксовані близько до 6 ранку.
За попередньою інформацією, у середу навколо Тайваню працювали і сім кораблів ВМС Китаю.
Що ще відомо про протистояння Китаю та Тайваню
Наразі Тайвань активно відстежує активність Китаю та вже поставив цілі щодо повітряного патрулювання кораблям ВМС і ракетним системам наземного базування.
Раніше стало відомо про військові навчання поблизу Китаю поблизу Тайваню. Тоді китайська сторона зімітувала атаки бомбардувальниками.