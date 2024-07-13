Про це повідомляє Міністерство оборони Тайваню. При цьому типи літальних апаратів і кораблів не вказують.

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20 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний кордон між материком і островом, та увійшли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню,

– ідеться у повідомленні.

Зазначають, що окремі з них наблизились до північного краю острова, де розташована його столиця Тайбей, на відстань лише близько 100 кілометрів, а інші підлітали до південного узбережжя Тайваню на менш ніж 70 кілометрів.

У міноборони Тайваню запевнили, що відстежували рух повітряних і морських суден НВАК і відповідним чином реагували.

За останній тиждень ці масштабні маневри китайської армії навколо Тайваню є уже третіми. Їх мета – демонстрація сили і намагання залякати тайванців, аби примусити їх погодитись на встановлення влади Пекіна над островом.

Довідково. Китай не контролює регіон з 1949 року. Наразі напруження між Пекіном та острівною державою значно зросло.