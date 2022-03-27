Второй черный ящик поможет специалистам установить истинные причины авиакатастрофы.

Важно На юге Китая разбился пассажирский Boeing: на борту находились 133 человека

Первый черный ящик обнаружили еще 23 марта. По предварительным оценкам, речь идет о бортовой речевой самописец, который записывает разговоры в кабине пилотов. Сейчас ведутся работы по загрузке и анализу его данных.

Зато второй черный ящик имеет данные об исправности систем самолета. Это является чрезвычайно ценной информацией после авиакатастрофы.

Что известно об авиакатастрофе в Китае

Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines разбился на юге Китая 21 марта. Он выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу.

На борту Boeing находились 133 человека. К сожалению, все они погибли.

Впоследствии стало известно, что украинцев среди жертв авиакатастрофы нет.

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