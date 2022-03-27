Друга чорна скринька допоможе фахівцям встановити справжні причини авіакатастрофи.

Важливо На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing: на борту перебували 133 людини

Першу чорну скриньку виявили ще 23 березня. За попередніми оцінками, мовиться про бортовий мовний самописець, який записує розмови у кабіні пілотів. Наразі ведуться роботи із завантаження та аналізу його даних.

Натомість друга чорна скринька має данні про справність систем літака. Це є надзвичайно цінною інформацією після авіакатастрофи.

Що відомо про авіакатастрофу в Китаї

Пасажирський літак авіакомпанії China Eastern Airlines розбився на півдні Китаю 21 березня. Він виконував рейс з Куньміна в Гуанчжоу.

На борту Boeing перебували 133 людини. На жаль, всі вони загинули.

Згодом стало відомо, що українців серед жертв авіакатастрофи немає.

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