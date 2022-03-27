Друга чорна скринька допоможе фахівцям встановити справжні причини авіакатастрофи.
Важливо На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing: на борту перебували 133 людини
Першу чорну скриньку виявили ще 23 березня. За попередніми оцінками, мовиться про бортовий мовний самописець, який записує розмови у кабіні пілотів. Наразі ведуться роботи із завантаження та аналізу його даних.
Натомість друга чорна скринька має данні про справність систем літака. Це є надзвичайно цінною інформацією після авіакатастрофи.
Що відомо про авіакатастрофу в Китаї
- Пасажирський літак авіакомпанії China Eastern Airlines розбився на півдні Китаю 21 березня. Він виконував рейс з Куньміна в Гуанчжоу.
- На борту Boeing перебували 133 людини. На жаль, всі вони загинули.
- Згодом стало відомо, що українців серед жертв авіакатастрофи немає.
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