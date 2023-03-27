Об этом 27 марта на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Там все еще не могут назвать войну войной, а только "конфликтом".
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В вопросе Украины мы выступаем за политическое урегулирование кризиса и содействие переговорам о мире. Китай поддерживает коммуникацию со всеми сторонами и будет продолжать собственным способом играть конструктивную роль, способствуя деэскалации ситуации,
– заявила Мао Нин.
По ее словам, в Пекине надеются, что "США также будут действовать ответственно, создавая необходимую среду и условия для мирных переговоров между заинтересованными сторонами, а не подливать масла в огонь".
Позиция Китая по поводу войны: последние новости
- Ранее в МИД Китая, комментируя решение России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, заявили, что ядерная война никогда не должна быть развязана, и призвали стороны российско-украинской войны сосредоточиться на дипломатическом урегулировании "конфликта".
- К слову, Владимир Зеленский предварительно со скептицизмом прокомментировал "мирный план" Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирных переговоров между Россией и Украиной.