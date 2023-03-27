Политолог Валентин Гладких считает, что о результатах визита главы КНР в Россию свидетельствует всего одна фраза из его уст. Об этом политолог рассказал 24 Каналу.
Смотрите также Китай начинает страдать, а Россия откажется от весеннего наступления: о чем пишут западные СМИ
На конфронтацию не готовы
По его словам, Си Цзиньпин отметил, что ни в коем случае не нужно воспринимать сотрудничество Китая с Россией как создание военно-политического блока, и наши хорошие отношения с Россией не представляют угрозы для безопасности третьих государств.
Думаю, россияне дорого бы дали, если бы эти слова лидер Китая не говорил,
– заметил политолог.
Он подчеркнул, что китайцы четко продемонстрировали свою позицию, что к конфронтации с цивилизованным миром ради России они не готовы.
Политолог о возможном разговоре Си Цзиньпина и Владимира Зеленского: смотрите видео
Китаю нечего предложить
"Владимир Зеленский выразил свое желание и готовность говорить с Си Цзиньпином, в частности, относительно китайского "мирного плана". Но пока Китаю нечего предложить Украине", - подчеркнул Гладких.
По его мнению, китайцы понимают, что не может быть китайский "мирный план" фундаментом для дальнейшего урегулирования этого конфликта и завершения войны. Таким фундаментом будет все-таки украинская резолюция, в основе которой лежит мирный план Зеленского, одобренный Генеральной Ассамблеей ООН.
"Это мог бы быть какой-то ритуальный звонок. И я не исключаю возможности, что он скоро состоится, потому что китайцам нужно показать, что они прилагают определенные усилия. И Украине нужно показать, что мы плодотворно сотрудничаем с Китаем. Но существенное влияние на динамику процесса войны в Украине это не окажет", – отметил Валентин Гладких.
Отношения Китая и России: мнение экспертов
- Журналист, политический аналитик из США Армен Чибухчан отметил, что заявление Кремля о ядерном оружии России в Беларуси свидетельствует о том, что Путин не получил от Си Цзиньпина желаемого. Если бы российский диктатор договорился с Пекином, то не пошел бы на ядерный шантаж.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал о совместном заявлении России и Китая, состоящем из 20 пунктов и почти все они выгодны только для Поднебесной. Он отметил, что в этих пунктах говорится о военном блоке Австралии, Великобритании и США, который, вероятно, может строить атомные подлодки. Но Китай он беспокоит тем, что может "защитить Тайвань от китайского нашествия". Какой интерес России в этом – ни одного.
- Российский политолог и публицист из США Андрей Пионтковский отметил, что визит Си Цзиньпиня в Москву был особенно успешным для Китая. Они получили свободу действий в России и особые условия для китайских граждан. Как отметил Пионтковский, сейчас Си Цзиньпин имеет некоторые внутриполитические успехи и пытается закрепить их внешнеполитическими.