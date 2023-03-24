Об этом в эфире 24 Канала заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он рассказал о совместном заявлении России и Китая, состоящем из 20 пунктов и почти все они выгодны только для Поднебесной.

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Неожиданный поворот

Михаил Шейтельман отметил, что в этих 20 пунктах есть довольно неожиданные вещи. Например, речь идет о военном блоке Австралии, Великобритании и США, который, вероятно, может строить атомные подлодки. Но Китай он беспокоит потому, что может "защитить Тайвань от китайского нашествия". Какой интерес России в этом – никакой.

"Точно так и по другим пунктам – Россия будет поставлять еду, газ и прочее. Все, что касается интересов России, отражено в нескольких поверхностных пунктах", – отметил эксперт.

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Путин отклонил "мирный план"

Си Цзиньпин представил "мирный план", где говорится о целостности и неприкосновенности территорий, как правило №1. Конечно, Путин отверг его, видя свои геополитические реалии, пояснил политолог.

По мирному плану не сошлись. По интересам Китая сошлись, Россия согласилась удовлетворить – вместо этого получит деньги,

– сказал он.

А деньги России сейчас очень нужны. Шейтельман отметил, что дефицит в российском бюджете за 10 дней марта достиг годового показателя. В частности, пополнить его страна-агрессор планирует из-за продажи газа не без помощи Китая. Но есть одно "но".

"Здесь есть историческая составляющая – сыграл свою роль ордер на арест Путина. Если Европа решилась это сделать, если Путин будет строить газопровод в Китай, то Европа решится когда-нибудь наложить арест на газ? Почему бы нет. А Китаю такие игры ни к чему", – предположил интересный поворот Михаил Шейтельман.

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