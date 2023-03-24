Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він розповів про спільну заяву Росії та Китаю, яка складається з 20 пунктів і майже всі вони вигідні тільки для Піднебесної.

Дивіться також Сі в Москві сказав усе те, чого росіяни сподівалися від нього не почути – політолог

Неочікуваний поворот

Михайло Шейтельман відзначив, що у цих 20 пунктах є доволі неочікувані речі. Наприклад, мовиться про військовий блок Австралії, Великої Британії та США, який, ймовірно, може будувати атомні підводні човни. Але Китай він непокоїть тим, що може "захистити Тайвань від китайського нашестя". Який інтерес Росії в цьому – жодний.

"Точно так й по інших пунктах – Росія буде поставляти їжу, газ та інше. Все, що стосується інтересів Росії відображено в декількох поверхневих пунктах", – відзначив експерт.

Михайло Шейтельман про відносини Росії та Китаю: дивитись відео

Путін відхилив "мирний план"

Сі Цзіньпін презентував "мирний план", де мовиться про цілісність і недоторканність територій, як правило №1. Звісно, Путін відкинув його, бо бачить свої геополітичні реалії, ствердив політолог.

По мирному плану не зійшлися. По інтересах Китаю зійшлися, Росія погодилась задовольнити – натомість отримає гроші,

– сказав він.

А гроші Росії зараз дуже потрібні. Шейтельман зазначив, що дефіцит в російському бюджеті за 10 днів березня досягнув річного показника. Зокрема, поповнити його країна-агресорка планує через продаж газу не без допомоги Китаю. Але є одне "але".

"Тут є історична складова – зіграв свою роль ордер на арешт Путіна. Якщо Європа наважилася це зробити, якщо Путін буде будувати газопровід в Китай, то Європа наважиться колись накласти арешт на газ? Чому б ні. А Китаю такі ігри ні до чого", – припустив цікавий поворот Михайло Шейтельман.

Яка Росія вигідна Китаю: думки