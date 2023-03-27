Політолог Валентин Гладких вважає, що про результати візиту глави КНР до Росії свідчить усього одна фраза з його вуст. Про це політолог розповів 24 Каналу.

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На конфронтацію не готові

За його словами, Сі Цзіньпін зазначив, що в жодному разі не треба сприймати співпрацю Китаю з Росією як створення військово-політичного блоку, і наші добрі стосунки з Росією не становлять загрози для безпеки третіх держав.

Думаю, росіяни дорого б дали, аби ці слова лідер Китаю не промовляв,

– зауважив політолог.

Він підкреслив, що китайці чітко продемонстрували свою позицію, що на конфронтацію з цивілізованим світом заради Росії вони не готові.

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Китаю не має що запропонувати

"Володимир Зеленський висловив своє бажання і готовність говорити з Сі Цзіньпіном, зокрема щодо китайського "мирного плану". Але наразі Китаю немає що запропонувати Україні", – наголосив Гладких.

На його думку, китайці розуміють, що не може бути китайський "мирний план" фундаментом для подальшого врегулювання цього конфлікту і завершення війни. Таким фундаментом буде все-таки українська резолюція, в основі якої лежить мирний план Зеленського і яка була схвалена Генеральною Асамблеєю ООН.

"Це міг би бути якийсь ритуальний дзвінок. І я не виключаю можливості, що він незабаром відбудеться, тому що китайцям треба показати, що вони докладають певних зусиль. І Україні потрібно показати, що ми плідно співпрацюємо з Китаєм. Але суттєвий вплив на динаміку процесу війни в Україні це не справить", – відзначив Валентин Гладких.

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