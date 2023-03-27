Політолог Валентин Гладких вважає, що про результати візиту глави КНР до Росії свідчить усього одна фраза з його вуст. Про це політолог розповів 24 Каналу.
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На конфронтацію не готові
За його словами, Сі Цзіньпін зазначив, що в жодному разі не треба сприймати співпрацю Китаю з Росією як створення військово-політичного блоку, і наші добрі стосунки з Росією не становлять загрози для безпеки третіх держав.
Думаю, росіяни дорого б дали, аби ці слова лідер Китаю не промовляв,
– зауважив політолог.
Він підкреслив, що китайці чітко продемонстрували свою позицію, що на конфронтацію з цивілізованим світом заради Росії вони не готові.
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Китаю не має що запропонувати
"Володимир Зеленський висловив своє бажання і готовність говорити з Сі Цзіньпіном, зокрема щодо китайського "мирного плану". Але наразі Китаю немає що запропонувати Україні", – наголосив Гладких.
На його думку, китайці розуміють, що не може бути китайський "мирний план" фундаментом для подальшого врегулювання цього конфлікту і завершення війни. Таким фундаментом буде все-таки українська резолюція, в основі якої лежить мирний план Зеленського і яка була схвалена Генеральною Асамблеєю ООН.
"Це міг би бути якийсь ритуальний дзвінок. І я не виключаю можливості, що він незабаром відбудеться, тому що китайцям треба показати, що вони докладають певних зусиль. І Україні потрібно показати, що ми плідно співпрацюємо з Китаєм. Але суттєвий вплив на динаміку процесу війни в Україні це не справить", – відзначив Валентин Гладких.
Стосунки Китаю та Росії: думка експертів
- Журналіст, політичний аналітик зі США Армен Чібухчян зазначив, що заява Кремля про ядерну зброю Росії в Білорусі свідчить про те, що Путін не отримав від Сі Цзіньпіна бажаного. Якби російський диктатор домовився із Пекіном, то не пішов би на цей ядерний шантаж.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів про спільну заяву Росії та Китаю, яка складається з 20 пунктів і майже всі вони вигідні тільки для Піднебесної. Він відзначив, що у цих пунктах мовиться про військовий блок Австралії, Великої Британії та США, який, ймовірно, може будувати атомні підводні човни. Але Китай він непокоїть тим, що може "захистити Тайвань від китайського нашестя". Який інтерес Росії в цьому – жодний.
- Російський політолог і публіцист зі США Андрій Піонтковський відзначив, що візит Сі Цзіньпіня до Москви був особливо успішним для Китаю. Вони отримали свободу дій в Росії та особливі умови для китайських громадян. Як наголосив Піонтковський, зараз Сі Цзіньпін має певні внутрішньополітичні успіхи і намагається закріпити їх зовнішньополітичними.