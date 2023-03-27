Про це 27 березня на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін. Там все ще не можуть назвати війну війною, а лише "конфліктом".

Дивіться також Китай чітко продемонстрував Росії свою позицію: про це свідчить одна фраза Сі Цзіньпіна

У питанні України ми виступаємо за політичне врегулювання кризи і сприяння переговорам про мир. Китай підтримує комунікацію з усіма сторонами і продовжуватиме у власний спосіб відігравати конструктивну роль, сприяючи деескалації ситуації,

– заявила Мао Нін.

За її словами, в Пекіні сподіваються, що "США також діятимуть відповідально, створюючи необхідне середовище та умови для мирних переговорів між зацікавленими сторонами, а не підливатимуть масла у вогонь".

Позиція Китаю щодо війни: останні новини