Про це 27 березня на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін. Там все ще не можуть назвати війну війною, а лише "конфліктом".
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У питанні України ми виступаємо за політичне врегулювання кризи і сприяння переговорам про мир. Китай підтримує комунікацію з усіма сторонами і продовжуватиме у власний спосіб відігравати конструктивну роль, сприяючи деескалації ситуації,
– заявила Мао Нін.
За її словами, в Пекіні сподіваються, що "США також діятимуть відповідально, створюючи необхідне середовище та умови для мирних переговорів між зацікавленими сторонами, а не підливатимуть масла у вогонь".
Позиція Китаю щодо війни: останні новини
- Раніше у МЗС Китаю, коментуючи рішення росії розмістити в білорусі тактичну ядерну зброю, заявили, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана, і закликали сторони російсько-української війни зосередитись на дипломатичному врегулюванні "конфлікту".
- До слова, Володимир Зеленський попередньо зі скептицизмом прокоментував "мирний план" Китаю з 12 пунктів, у яких закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною.