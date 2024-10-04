Такое мнение 24 Каналу высказал экономист Максим Блант, отметив, что в некоторых отраслях Китай ослабляет сотрудничество с Россией.

Обратите внимание Единственное, что могут приобрести: россияне начали скупать подержанные китайские автомобили

Почему Китай идет на российский рынок

Автомобильные компании Китая, которые рассчитывают поставлять свои электрокары и гибридные машины на европейский и американский рынок, уже прекращают официальные поставки в Россию.

Россиянин, как частное лицо, можете приобрести автомобиль в Китае и завести его в Россию. Этого никто не запретит, но официальные дилеры не будут его обслуживать. Китайцы не будут ремонтировать эту машину и присылать для нее запчасти. То есть это будет одноразовый автомобиль,

– отметил Блант.

Однако если тенденция, которая сейчас распространяется Европой и США, о запрете китайских электрокаров наберет обороты, то китайцы продолжат поставлять свои автомобили в Россию. Это касается не только машин, а всего спектра китайских товаров, на которые в Соединенных Штатах и Европе действует завышенная пошлина.

Если, например, госсекретарь США скажет, мол, мы отменяем повышенную пошлину, которую вводили Дональд Трамп и Джо Байден, а вы взамен придерживаетесь технологических санкций, то китайцы променяют хороший, но маленький освобожденный от конкуренции российский рынок на возможность поставлять свои товары в Европу и США,

– убежден экономист.

Таким образом можно договариваться, а вот угрозами вряд ли удастся достичь результата. Китай – вторая экономика мира и угрожать им нет смысла. Единственное, в чем Пекин сейчас нуждается – рынки сбыта. Из-за того, что Соединенные Штаты и Европа пытаются ограничить свои рынки для китайских товаров, КНР идет на российский рынок.