Таку думку 24 Каналу висловив економіст Максим Блант, зауваживши, що у деяких галузях Китай послаблює співпрацю з Росією.

Зверніть увагу Єдине, що можуть придбати: росіяни почали скуповувати вживані китайські автомобілі

Чому Китай іде на російський ринок

Автомобільні компанії Китаю, які розраховують постачати свої електрокари й гібридні машини на європейський та американський ринок, вже припиняють офіційне постачання у Росію.

Росіянин, як приватна особа, можете придбати автомобіль у Китаї й завести його у Росію. Цього ніхто не заборонить, але офіційні дилери не будуть його обслуговувати. Китайці не будуть ремонтувати цю машину й присилати для неї запчастини. Тобто це буде одноразовий автомобіль,

– зауважив Блант.

Однак якщо тенденція, яка нині шириться Європою і США, про заборону китайських електрокарів набере обертів, то китайці продовжать постачати свої автомобілі в Росію. Це стосується не тільки машин, а всього спектру китайських товарів, на які у Сполучених Штатах та Європі діє завищене мито.

Якщо, наприклад, держсекретар США скаже, мовляв, ми скасовуємо підвищене мито, яке вводили Дональд Трамп та Джо Байден, а ви натомість дотримуєтеся технологічних санкцій, то китайці проміняють хороший, але маленький звільнений від конкуренції російський ринок на можливість постачати свої товари у Європу та США,

– переконаний економіст.

У такий спосіб можна домовлятися, а от погрозами навряд чи вдасться досягти результату. Китай – друга економіка світу й погрожувати їм немає сенсу. Єдине, чого Пекін зараз потребує – ринки збуту. Через те, що Сполучені Штати та Європа намагаються обмежити свої ринки для китайських товарів, КНР йде на російський ринок.