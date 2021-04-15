МИД Украины провели политические консультации с коллегами-дипломатами из Китая. В китайском министерстве иностранных дел утверждают, что не признают попытку оккупации Крыма Москвой. Также до региональных властей довели информацию о запрете контактов с оккупационными властями.

Переговоры состоялись между заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным и первым заместителем главы МИД Китая Ле Юйченом. Дипломаты также договорились о механизме кризисных коммуникаций, чтобы обсудить ключевые вопросы.

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Еще одна из основных тем – борьба с пандемией коронавируса. Китай пообещал помочь Украине в противостоянии с COVID-19. В частности, говорится о согласовании экспортной лицензии на несколько миллионов доз вакцины.

О чем еще договорились Киев и Пекин:

о наработке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР;

об активизации человеческих контактов – по поручению президента Украины в ближайшее время начнут переговорный процесс.

В оккупированный Крым якобы наведывалась "делегация из Китая"

Отметим, что в марте оккупационные власти Крыма сообщили о визите делегации из Китая. Гости из КНР якобы должны были оценить туристический потенциал полуострова. В то же время оккупанты не могли разобраться с терминологией: делегация сначала была "официальной", потом "представительной", а впоследствии вообще превратились в бизнесменов.

Правда, оказалась еще прозаичнее: "китайские делегаты " на самом деле были торговцами из Москвы.