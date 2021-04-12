Влияние Китая: критик Путина Пионтковский объяснил, почему Украина важна для США
Для США соперничество с Китаем важнее, чем Европа и Украина. Именно это влияет на отношение Штатов к агрессии России против нашего государства.
Источник:"Украинская правда"
Китай бросает США цивилизационный, экономический и даже военный вызов. Об этом заявил российский математик, публицист, аналитик и критик путинского режима Андрей Пионтковский.
Важно Кремль хочет капитуляции Украины, – критик Путина Пионтковский об угрозе масштабной войны
Почему Украина так важна для США, по мнению Пионтковского
Публицист отметил, что США работают над системой безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Для этого процесса объединяют союзников, которые противостоят экспансии Китая: Индию, Японию, Австралию, Южную Корею.
Если какой-то питерский гопник может захватывать страны, значит никакого НАТО, никакой системы безопасности в Европе не существует. Это – первое и, возможно, не самое главное для США,
– заявил Пионтковский.
Следовательно, продолжил аналитик, если Владимир Путин осуществляет в Европе безнаказанную агрессию, то доверие к США в Азии обнуляется. Такой стратегический вакуум открывает дорогу Китаю для экспансии.
По словам критика, китайцы хорошо понимают ситуацию. Поэтому они усиленно подталкивают Россию к разжиганию конфликта с Украиной.
Поддержка США для Украины: последние новости
- Когда Россия начала стягивать военную технику к границе с Украиной, США выразили нам поддержку.
- Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Штаты не оставят Украину наедине, если Россия начнет наступление. Америка даже привела свою армию в Европе в полную боевую готовность.
- К слову, президент Джо Байден также заверил Владимира Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки. Они почти час общались по телефону 2 апреля.
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