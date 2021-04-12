Для США соперничество с Китаем важнее, чем Европа и Украина. Именно это влияет на отношение Штатов к агрессии России против нашего государства.

Китай бросает США цивилизационный, экономический и даже военный вызов. Об этом заявил российский математик, публицист, аналитик и критик путинского режима Андрей Пионтковский.

Важно Кремль хочет капитуляции Украины, – критик Путина Пионтковский об угрозе масштабной войны

Почему Украина так важна для США, по мнению Пионтковского

Публицист отметил, что США работают над системой безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Для этого процесса объединяют союзников, которые противостоят экспансии Китая: Индию, Японию, Австралию, Южную Корею.

Если какой-то питерский гопник может захватывать страны, значит никакого НАТО, никакой системы безопасности в Европе не существует. Это – первое и, возможно, не самое главное для США,

– заявил Пионтковский.

Следовательно, продолжил аналитик, если Владимир Путин осуществляет в Европе безнаказанную агрессию, то доверие к США в Азии обнуляется. Такой стратегический вакуум открывает дорогу Китаю для экспансии.

По словам критика, китайцы хорошо понимают ситуацию. Поэтому они усиленно подталкивают Россию к разжиганию конфликта с Украиной.

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