МЗС України провели політичні консультації з колегами-дипломатами з Китаю. У китайському міністерстві закордонних справ стверджують, що не визнають спробу окупації Криму Москвою. Також до регіональної влади довели інформацію про заборону контактів з окупаційною владою.

Перемовини відбулись між заступником міністра закордонних справ України Євгеном Єніним та першим заступником глави МЗС Китаю Ле Юйченом. Дипломати також домовились про механізм кризових комунікацій, аби обговорити ключові питання.

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Ще одна з основних тем – боротьба з пандемією коронавірусу. Китай пообіцяв допомогти Україні у протистоянні з COVID-19. Зокрема, мовиться про погодження експортної ліцензії на декілька мільйонів доз вакцини.

Про що ще домовились Київ та Пекін:

про напрацювання пакету рішень з лібералізації торгівлі між Україною та КНР;

про активізацію міжлюдських контактів – за дорученням президента України найближчим часом розпочнуть переговорний процес.

До окупованого Криму начебто навідувалась "делегація з Китаю"

Зазначимо, що у березні окупаційна влада Криму повідомила про візит делегації з Китаю. Гості з КНР начебто мали оцінити туристичний потенціал півострова. Водночас окупанти не могли розібратись з термінологію: делегація спочатку була "офіційною", потім "представницькою", а згодом взагалі перетворились на бізнесменів.

Правда виявилась ще прозаїчнішою: "китайські делегати" насправді були торговцями з Москви.