Последние годы Китай ведет тихую экономическую войну за сферы влияния на карте мира, никогда не провоцируя открытый конфликт. В то же время Россия наоборот годами пыталась доказать, что именно она наследник Советского Союза.

Ни один союз с Россией Китаю не нужен. Более того, страна помнит свое колониальное прошлое и сильно недолюбливает тех, кто пытается возродить колониализм. Такое мнение высказал в блоге "Теории заговора" Алексей Печий.

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Китай никогда не назовет Россию союзником

По его словам, китайская компартия основывает свою легитимность на том, что именно ей после Второй мировой войны удалось избавиться от пагубного влияния великих держав: США, Британии, Франции и России.

Именно поэтому Китай никогда не назовет Россию союзником. А вот использовать ее в своих интересах – с радостью,

– отметил Печий.

Он заметил, что китайцы мыслят стратегически. Поэтому когда во время встречи в Анкоридже американские представители Энтони Блинкен и Джейк Салливан упрекнули китайское правительстве в авторитаризме, там сразу сообразили, на кого можно легко "перевести стрелки" на Путина.

Кстати! Дональд Трамп заявил, что США нужно наладить отношения с Кремлем, а администрация Джо Байдена не должна "подталкивать Россию к Китаю".

Китай, как отметил Печий, прямо не отказал в поддержке России, но и не подтвердил ее. "В ситуации, когда с Запада и Востока Путина окружают недоброжелатели, а весь цивилизованный мир вслед за Байденом называет его убийцей, единственный выход – агрессивная военная эскалация", – отметил журналист.

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