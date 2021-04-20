Останні роки Китай веде тиху економічну війну за сфери впливу на мапі світу, ніколи не провокуючи відкритий конфлікт. Водночас Росія навпаки роками намагалася довести, що саме вона є спадкоємцем Радянського Союзу.

Жоден союз з Росією Китаю не потрібен. Ба більше, країна пам'ятає своє колоніальне минуле і сильно недолюблює тих, хто намагається відродити колоніалізм. Таку думку висловив у блозі "Теории заговора" Олексій Печій.

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Китай ніколи не назве Росію союзником

За його словами, китайська Компартія засновує свою легітимність на тому, що саме їй після Другої світової війни вдалося позбутися від згубного впливу великих держав: США, Британії, Франції та Росії.

Саме тому Китай ніколи не назве Росію союзником. А ось використовувати її в своїх інтересах – з радістю,

– зазначив Печій.

Він зауважив, що китайці мислять стратегічно. Тому коли під час зустрічі в Анкоріджі американські представники Ентоні Блінкен і Джейк Салліван дорікнули китайському уряді в авторитаризмі, там відразу зметикували на кого можна легко "перевести стрілки" – на Путіна.

До речі! Дональд Трамп заявив, що США потрібно налагодити відносини з Кремлем, а адміністрація Джо Байдена не повинна " підштовхувати Росію до Китаю".

Китай, як зауважив Печій, прямо не відмовив у підтримці Росії, але і не підтвердив її. "У ситуації, коли з Заходу і Сходу Путіна оточують недоброзичливці, а весь цивілізований світ слідом за Байденом називає його вбивцею, єдиний вихід – агресивна військова ескалація", – відзначив журналіст.

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