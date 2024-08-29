Китай призвал все стороны избегать расширения боевых действий, сдерживаться от провокаций и сохранять спокойствие, чтобы не ухудшить ситуацию. Напомним, что 29 августа встретились советник президента США Джейк Салливан и глава КНР Си Цзиньпинь, в частности, они обсуждали войну в Украине.

Смотрите также Встретится ли Зеленский с Си Цзиньпинем: ожидания Офиса президента

Что в Китае заявили о войне в Украине

Китай обеспокоен не только возможностью использования Украиной западного оружия против России, но и общей высокой вероятностью дальнейшего обострения и расширения "украинского кризиса".

Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова спецпредставителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй об обеспокоенности его страны именно смягчением Западом условий для применения Украиной оружия по России.

Насколько мне известно то, что вы сказали о брифинге, не соответствует фактам. Сейчас существует широкое беспокойство высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения "кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины – 24 Канал),

– сказал Линь.

Представитель МИД КНР также отметил, что международное сообщество считает приоритетом деэскалацию ситуации.

Китай призвал все стороны избегать расширения зоны боевых действий и воздерживаться от действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации. Линь Цзянь призвал сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не усугубить ситуацию.