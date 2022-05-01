Китай обсудил с банками защиту активов от санкций США, – СМИ

СМИ сообщают, что китайские регуляторы провели экстренное совещание с местными и иностранными банками. На ней обсудили защиту зарубежных активов Китая от санкций США, подобных тем, которые ввели против РФ после ее вторжения в Украину.

Чиновники взволнованы из-за того, что такие же ограничения могут быть применены против Пекина в случае регионального военного конфликта или другого кризиса.

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По данным источников, в состоявшейся 22 апреля внутренней конференции приняли участие представители Центрального банка и Министерства финансов Китая, а также руководители местных и международных банков.

Китайские регуляторы спросили у банкиров, что можно сделать, чтобы защитить зарубежные активы страны , особенно 3,2 триллиона долларов в иностранных резервах.

В то же время, некоторые банкиры сомневаются, что Вашингтон сможет позволить себе разорвать экономические связи с Китаем, учитывая его статус второй по величине экономики мира, огромные долларовые активы и тесные торговые отношения с США.

Интересно, что, по данным СМИ, официальные лица не упомянули конкретные сценарии, но одной из возможных причин таких санкций считается вторжение в Тайвань , который Китай считает своей территорией.

Власти Китая поддерживали Владимира Путина на протяжении всего вторжения в Украину, однако китайские банки и компании остаются осторожными по поводу любых операций с российскими структурами.

К слову, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности. По его словам, такой шаг – знак уважения и доверия нашего государства к КНР.

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