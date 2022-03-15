Китай обвинил США в искажении его позиции относительно войны в Украине

Власти КНР уверяют, что выступают за скорейшее прекращение войны и поиск мирного урегулирования конфликта. В то же время, по мнению китайских чиновников, США искажают их позицию.

По мнению китайских чиновников, их позиция относительно войны в Украине "конструктивна". Они призвали США "не искажать" ее и способствовать мирному урегулированию конфликта.

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Позиция Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И считает позицию КНР относительно войны в Украине "объективной и справедливой". Они считают войну в Украине следствием накопления и усиления трения в области безопасности в Европе на протяжении многих лет.

Китай призвал Россию и Украину к равноправному диалогу. Также в КНР убеждены, что нужно исследовать "исторический контекст украинского вопроса", чтобы найти истоки проблемы и ответить на законные опасения всех сторон.

В то же время представитель Госдепа Нед Прайс заявил об обеспокоенности касательно поддержки Китайской Народной Республикой России, а также последствий, к которым эта поддержка может привести.

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