Об этом 24 каналу сообщил аналитик и аспирант Цзилинского университета Петр Шевченко. Он добавил, что такое заявление – это продолжение конкуренции Китая и США.

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Пример пропаганды

Безусловно, это обычный пример современной пропаганды Китая. Он подчеркивает позицию Пекина в рамках китайско-американской геополитической и геостратегической конкуренции, где Китай видит себя прямым конкурентом США.

– заявил Шевченко.

Кроме того, как отметил аналитик, Китай думает, что у него есть амбиции, чтобы, возможно, даже заменить США. В частности, как минимум в Азии, а как максимум – на глобальном уровне. То есть стать мировым экономическим лидером вместо Соединенных Штатов Америки.

"Нам нужно смотреть на всю эту китайскую пропаганду с той точки зрения, что сейчас Пекин и Вашингтон находятся во взаимозависимом состоянии. Однако в то же время они очень сильно конкурируют с тем, кто именно в ближайшее десятилетие будет как минимум лидером в Азии", – отметил Шевченко.

Восточная Европа также интересует Китай

По его словам, Восточная Европа входит в сферу интересов Китая. К примеру, его тесное сотрудничество с минском лишь подчеркивает, что у Пекина есть свои определенные интересы.

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Однако в то же время необходимо понимать, что Китай, как Россия, вошел в "имперский режим". То есть Поднебесная сейчас смотрит сквозь имперскую линзу на мир, в которой он разделен на определенные сферы влияния столь великодержавного соперничества.

"Китай понимает – если Восточная Европа является площадкой конкуренции между, например, москвой и европейскими столицами и Вашингтоном, тогда он будет фокусироваться на приоритетных для себя зонах. В первую очередь – это юго-восточная Азия, Тайвань, акватория Тихого океана", – отметил Шевченко.

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