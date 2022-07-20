Про це 24 каналу повідомив аналітик та аспірант Цзілінського університету Петро Шевченко. Він додав, що така заява – це продовження конкуренції Китаю та США.

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Приклад пропаганди

Безумовно, це типовий приклад сучасної пропаганди Китаю. Він підкреслює позицію Пекіна в рамках китайсько-американської геополітичної та геостратегічної конкуренції, де Китай бачить себе прямим конкурентом США,

– заявив Шевченко.

Крім того, як наголосив аналітик, Китай думає, що в нього є амбіції, аби, можливо, навіть замінити США. Зокрема, як мінімум в Азії, а як максимум – на глобальному рівні. Тобто стати світовим економічним лідером замість Сполучених Штатів Америки.

"Нам потрібно дивитись на всю цю китайську пропаганду з того погляду, що наразі Пекін та Вашингтон перебувають у взаємозалежному стані. Однак водночас вони дуже сильно конкурують щодо того, хто саме в найближче десятиріччя буде як мінімум лідером в Азії", – зауважив Шевченко.

Східна Європа також цікавить Китай

За його словами, Східна Європа також входить у сферу інтересів Китаю. До прикладу, його тісне співробітництво з мінськом лише підкреслює те, що в Пекіна є свої певні інтереси.

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Однак водночас також необхідно розуміти, що Китай, як Росія, увійшов в "імперський режим". Тобто Піднебесна зараз дивиться крізь імперську лінзу на світ, у якій він поділений на певні сфери впливу такого великодержавного суперництва.

"Китай розуміє – якщо Східна Європа є майданчиком конкуренції між, до прикладу, москвою та європейськими столицями й Вашингтоном, тоді він таки фокусуватиметься на пріоритетних для себе зонах. У першу чергу – це південно-східна Азія, Тайвань, акваторія Тихого океану", – зазначив Шевченко.

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