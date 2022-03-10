Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям

После начала войны против Украины, от России отвернулись даже те страны, которых кремль считал союзниками. Например, Китай отказался поставлять запчасти для самолетов.

После начала войны у кремля из друзей остались лишь Эритрея, КНДР, Сирия и Беларусь, как единственные страны, которые не поддержали резолюцию ООН. Китай, который многие считали партнером и союзником России, вске-таки отвернулся от нее.

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Об этой "печальной" новости сообщили в Росавиации во время конференции. Весь цивилизованный мир не желает иметь дела с Россией, которая свято верит в то, что она якобы кого-то освобождает, а на самом деле бомбит мирные города и убивает украинских детей. Кстати, как раз с помощью авиации.

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