Японские СМИ пишут, что во время переговоров, проходивших в Москве в марте, Си Цзиньпин заявил о так называемой "нейтральности. Он сообщил Путину, что Китай "не принимает ни одной из сторон" в территориальном споре.
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Как было раньше
В предыдущие годы Китай соглашался, что 4 спорных острова принадлежат Японии. В 1964 году лидер Китая Мао Цзэдун объявил, что страна поддерживает территориальные претензии Японии и считает, что Россия должна вернуть Курилы.
Однако в последние годы китайское правительство публично не озвучивало эту позицию. На картах в Китае спорные острова обозначены как "оккупированные Россией".
Журналисты, ссылаясь на своих собеседников, утверждают, что решение Китая изменить свою позицию относительно Курил может усложнить урегулирование вопроса. Дело в том, что Россия "вряд ли уступит" при поддержке Китая.
История вопроса
- СССР присоединил Курилы по итогам Второй мировой войны. Однако в 1956 г. с Японией подписали мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи, когда будет мирный договор.
- Власти Японии потребовали вернуть все острова, но мирный договор так и не подписали.
- В марте 2023 года власти России прекратили переговоры о мирном договоре с Японией, которая присоединилась к санкциям Запада.