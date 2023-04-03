Японские СМИ пишут, что во время переговоров, проходивших в Москве в марте, Си Цзиньпин заявил о так называемой "нейтральности. Он сообщил Путину, что Китай "не принимает ни одной из сторон" в территориальном споре.

Кстати говоря Подтолкнул провал с Китаем: Пономарев объяснил цель ядерного оружия в Беларуси

Как было раньше

В предыдущие годы Китай соглашался, что 4 спорных острова принадлежат Японии. В 1964 году лидер Китая Мао Цзэдун объявил, что страна поддерживает территориальные претензии Японии и считает, что Россия должна вернуть Курилы.

Однако в последние годы китайское правительство публично не озвучивало эту позицию. На картах в Китае спорные острова обозначены как "оккупированные Россией".

Журналисты, ссылаясь на своих собеседников, утверждают, что решение Китая изменить свою позицию относительно Курил может усложнить урегулирование вопроса. Дело в том, что Россия "вряд ли уступит" при поддержке Китая.

История вопроса