Японські ЗМІ пишуть, що під час переговорів, які проходили в Москві в березні, Сі Цзіньпін заявив про так звану "нейтральність. Він повідомив Путіну, що Китай "не приймає жодної із сторін" у територіальній суперечці.

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Як було раніше

Попередніми роками Китай погоджувався, що 4 спірні острови належать Японії. У 1964 лідер Китаю Мао Цзедун оголосив, що країна підтримує територіальні претензії Японії і вважає, що Росія повинна повернути Курили.

Однак протягом останніх років китайський уряд публічно не озвучував цю позицію. На картах у Китаї спірні острови позначені як "окуповані Росією".

Журналісти, посилаючись на своїх співрозмовників, стверджують, що рішення Китаю змінити свою позицію щодо Курил може ускладнити врегулювання питання. Річ у тім, що Росія "навряд чи поступиться" за підтримки Китаю.

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