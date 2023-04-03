Японські ЗМІ пишуть, що під час переговорів, які проходили в Москві в березні, Сі Цзіньпін заявив про так звану "нейтральність. Він повідомив Путіну, що Китай "не приймає жодної із сторін" у територіальній суперечці.
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Як було раніше
Попередніми роками Китай погоджувався, що 4 спірні острови належать Японії. У 1964 лідер Китаю Мао Цзедун оголосив, що країна підтримує територіальні претензії Японії і вважає, що Росія повинна повернути Курили.
Однак протягом останніх років китайський уряд публічно не озвучував цю позицію. На картах у Китаї спірні острови позначені як "окуповані Росією".
Журналісти, посилаючись на своїх співрозмовників, стверджують, що рішення Китаю змінити свою позицію щодо Курил може ускладнити врегулювання питання. Річ у тім, що Росія "навряд чи поступиться" за підтримки Китаю.
Історія питання
- СРСР приєднав Курили за підсумками Другої світової війни. Однак у 1956 році з Японією підписали мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан та Хабомаї, коли буде мирний договір.
- Влада Японії вимагагає повернути всі острови, але мирний договір так і не підписали.
- У березні 2023 року влада Росії припинила переговори про мирний договір з Японією, яка приєдналася до санкцій Заходу.